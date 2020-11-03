Создатель Steam запустит в космос садового гнома

Запуск состоится в середине ноября. Ньюэлл пообещал, что заплатит по доллару за каждого человека, который посмотрит 24-часовую трансляцию запуска. Эти деньги отправятся в отделение педиатрической интенсивной терапии в Starship.

Будущий астронавт, кстати, — это не просто садовый гном, это 150-мм фигурка Гнома Хомпски, который впервые появился в Half-Life 2: Episode Two. Гнома прикрепят к внутренней части последней ступени ракеты Rocket Lab Electron. Хомпски будут сопровождать 29 спутников, которые будут применяться для самых разных целей. Запуск должен состояться 16 ноября.