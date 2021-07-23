Создатель Telegram-канала по «пробиву» людей рассказал, откуда берёт данные

По словам Евгения, сейчас пользователи чаще всего заказывают «пробив» социальных сетей по номеру телефона. Таких запросов бывает от 300 000 до 500 000 в сутки. Помимо этого, люди ищут частную информацию о ком-то, например номер телефона какого-либо блогера. Ещё люди заказывают поиск по фотографии и информацию об автомобиле.

Евгений рассказал, что «Глаз Бога» при поиске данных старается охватить как можно больше ресурсов, которые есть в интернете.