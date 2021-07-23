Создатель Telegram-канала по «пробиву» людей рассказал, откуда берёт данные

Создатель Telegram-канала по «пробиву» людей рассказал, откуда берёт данныеИ кто их заказывает
По словам Евгения, сейчас пользователи чаще всего заказывают «пробив» социальных сетей по номеру телефона. Таких запросов бывает от 300 000 до 500 000 в сутки. Помимо этого, люди ищут частную информацию о ком-то, например номер телефона какого-либо блогера. Ещё люди заказывают поиск по фотографии и информацию об автомобиле.
Евгений рассказал, что «Глаз Бога» при поиске данных старается охватить как можно больше ресурсов, которые есть в интернете.
Например, если мы нашли адрес почты по номеру телефона, мы можем найти сайты где зарегистрирован пользователь с этим e-mail и выяснить его увлечения: будь это профиль на Drive2 или на PornHub, со всеми вытекающими подробностями.
Что касается источников данных, то они разные. Информацию из социальных сетей и мессенджеров можно получить через эти же сервисы, если просто добавить номер человека в контакты. Это делается и вручную. А вот данные по объявлениям или информацию о кредитной истории собирают агрегаторы (автокод, dadata, rest-app и др.). Поиск по фото осуществляется через известный сервис FindFace. Все инструменты доступны в сети. Всего у «Глаза Бога» подключено более тысячи источников.
Клиенты у бота разные. Кто-то ищет информацию о друзьях просто так, ради интереса. Кто-то ищет информацию о себе. Есть бизнесмены, которые ищут девушек для знакомства, а эти девушки уже «пробили» мужчин.
Система несёт как плюсы для общества, так и минусы. Плюсов огромное количество. Стоит лишь попробовать. От собственной безопасности до использования информации в рабочих целях. Сбор данных о клиентах, поиск и проверка автомобилей на честность продавца и многое другое. Минусы тоже есть. Например, телефонные мошенники могут пробить социальные сети человека по номеру телефона, выяснить имена его родственников и звонить от их лица.
Тем, кто боится «пробива», Евгений посоветовал оставлять в интернете лишь данные, которые не страшно показать всем. В сервисе «Глаз Бога» также есть форма удаления информации.