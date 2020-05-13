Создатель Telegram отказался от выпуска собственной криптовалюты под давлением США

В своём канале в Telegram Дуров объявил, что блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON), на которой должна была функционировать криптовалюта Gram, не будет запущена. Работа над этим проектом велась в течение последних 2,5 лет, но суд США запретил функционирование TON.

Дуров отметил, что это судебное решение США является свидетельством того, что другие страны не имеют суверенитета в различных вопросах.

«США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счёт в мире. Они могут использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play», — добавил основатель Telegram.

Дуров также предупредил, что злоумышленники могут использовать название TON или его имя для того, чтобы получить деньги. Он призвал не доверять им.