Создатель тетриса показал своё переосмысление классики

На конференции разработчиков игр GDC 2024 создатель Tetris Алексей Пажитнов представил прототип новой версии игры под названием «Tetris Reversed», который он и его коллега разрабатывали более десяти лет назад. В этой версии игроку все так же нужно управлять падающими блоками, но теперь они падают перед цветными пространствами, которые нужно очистить.

В «Tetris Reversed» заполненные и свободные пространства могут меняться местами, иногда это происходит автоматически, но игроки также могут сами инициировать эти перемены. После очистки местности остаётся свободное пространство, что уменьшает поле для маневра. Цель игры остаётся той же — продержаться как можно дольше и заработать как можно больше очков, обычно игра длится около 10 минут.

Новая версия Tetris была названа «Тетрис для людей с IQ 300», но, к сожалению, это лишь прототип и, вероятно, никогда не станет так же популярной, как оригинал.