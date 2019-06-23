Ferra

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Придумать лучше было слишком сложно
Каждый из нас потратил немало времени на попытки вставить флешку в гнездо правильной стороной. Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.

Бхатт признал, что несимметричность разъёма USB — «самое большое неудобство». Сторонним от процесса разработки людям может показаться, что проще всего было бы создать разъём сразу обратимым. Однако, как рассказал Бхатт, это сделало бы технологию в два раза дороже, так как потребовало бы дополнительных проводов и микросхем.

Ещё один вариант, который рассматривался разработчиками, — сделать разъём круглым, — возможно только усложнил бы ситуацию.

Впрочем, Бхатт всё же согласился, что инженеры могли бы придумать лучшее решение для формы USB. Он понимает это, оглядываясь назад.

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