Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Бхатт признал, что несимметричность разъёма USB — «самое большое неудобство». Сторонним от процесса разработки людям может показаться, что проще всего было бы создать разъём сразу обратимым. Однако, как рассказал Бхатт, это сделало бы технологию в два раза дороже, так как потребовало бы дополнительных проводов и микросхем.

Ещё один вариант, который рассматривался разработчиками, — сделать разъём круглым, — возможно только усложнил бы ситуацию.

Впрочем, Бхатт всё же согласился, что инженеры могли бы придумать лучшее решение для формы USB. Он понимает это, оглядываясь назад.