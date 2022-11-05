Создатель "Всемирной паутины" скептически оценил Web3, интернет будущего

Вы должны понимать, что на самом деле означают термины, которые мы обсуждаем, не ограничиваясь "жужжащими" словами. На самом деле очень жаль, что название Web3 было взято людьми из Ethereum для того, что они делают с блокчейном. На самом деле, Web3 - это вовсе не веб