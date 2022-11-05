Создатель "Всемирной паутины" скептически оценил Web3, интернет будущего

10:28, 05 ноября 2022
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Создатель "Всемирной паутины" скептически оценил Web3, интернет будущегоУ него свой похожий проект
Тим Бернерс-Ли, британский ученый-компьютерщик, которому приписывают изобретение Всемирной паутины в 1989 году, заявил, что он не считает блокчейн жизнеспособным решением для создания следующей итерации интернета.
Специалист заявил, что у него есть собственный проект децентрализации интернета под названием Solid. "Важно внести ясность, чтобы обсудить влияние новых технологий", - сказал Бернерс-Ли, выступая на мероприятии Web Summit в Лиссабоне.
Вы должны понимать, что на самом деле означают термины, которые мы обсуждаем, не ограничиваясь "жужжащими" словами. На самом деле очень жаль, что название Web3 было взято людьми из Ethereum для того, что они делают с блокчейном. На самом деле, Web3 - это вовсе не веб
Тим Бернерс-Ли
Создатель Всемирной паутины