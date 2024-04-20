Создатель ядра Linux о ИИ-буме: «может быть, меня заменит ИИ-модель!»

Однако Торвальдс не отвергает потенциал ИИ. Он признает положительное влияние — улучшение связи NVIDIA с разработчиками Linux. Это связано с их потребностью в эффективных Linux-системах для запуска больших языковых моделей (LLM) — основы многих достижений в области ИИ.

Заглядывая в будущее, Торвальдс считает ИИ ценным инструментом для разработчиков. «Сделать инструменты умнее — не так уж плохо», — говорит он. Он считает, что ИИ поможет в обнаружении ошибок — области, уже насыщенной сложными инструментами распознавания образов. «ИИ может оказать здесь огромную помощь», — считает он.