Опубликовано 20 апреля 2024, 22:13
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Создатель ядра Linux о ИИ-буме: «может быть, меня заменит ИИ-модель!»Согласны?
Линус Торвальдс, создатель ядра Linux, в одном из недавних заявлений прокомментировал ИИ-бум словами: «Уморительно наблюдать за этим… Может быть, меня заменит модель ИИ!». По его мнению, многие современные приложения ИИ — это не более чем «автокоррекция на стероидах».
Однако Торвальдс не отвергает потенциал ИИ. Он признает положительное влияние — улучшение связи NVIDIA с разработчиками Linux. Это связано с их потребностью в эффективных Linux-системах для запуска больших языковых моделей (LLM) — основы многих достижений в области ИИ.
Заглядывая в будущее, Торвальдс считает ИИ ценным инструментом для разработчиков. «Сделать инструменты умнее — не так уж плохо», — говорит он. Он считает, что ИИ поможет в обнаружении ошибок — области, уже насыщенной сложными инструментами распознавания образов. «ИИ может оказать здесь огромную помощь», — считает он.