Создателей S.T.A.L.K.E.R. 2 обвинили в неуважении к украинцам

Автор отметил, что очень гордится тем, что S.T.A.L.K.E.R. сделали в Украине, а вот разработчики, по его мнению, нет. Журналист указывает на русскоязычный трейлер на международной выставке E3, неправильное написание подзаголовка Chernobyl, заявления Моргенштерна о том, что он будет тестировать игру, и а также на нежелание создателей игры общаться с украинской прессой.

Автор утверждает, что ситуация выглядит так, будто разработчики добровольно позволяют присвоить свои достижения «кому-то ещё». Например в комментариях под вторым трейлером «Сталкера» люди пишут, что студия хоть и украинская, но делают игру россияне. Автор считает, что разработчики должны чётко обозначить свою позицию относительно болезненных для украинцев тем.