Создатели «авангардного» чат-бота с ИИ объявили о новой партнерской программе

Создатели «авангардного» чат-бота с ИИ объявили о новой партнерской программеДля лучшего обучения моделей
OpenAI запустила инициативу по дальнейшему обучению своих моделей ИИ на основе данных, полученных от сторонних организаций. В настоящее время OpenAI сотрудничает с заинтересованными компаниями и правительством Исландии. Используя эти наборы данных, OpenAI намерена улучшить способность GPT-4 понимать запросы пользователей на исландском языке.
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Организации, желающие принять участие в этой программе, могут подать заявку на сайте OpenAI, указав тип и объем данных, которые они могут предоставить: через архив с открытым исходным кодом, который идеально подходит для наборов данных для обучения языковой модели, но является общедоступным, или в виде частных данных для организаций, желающих сохранить конфиденциальность данных. OpenAI не интересуют данные, содержащие личную или конфиденциальную информацию.
Недавно OpenAI представила более мощную и экономичную версию своей языковой модели, доступную через API.