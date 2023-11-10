Создатели «авангардного» чат-бота с ИИ объявили о новой партнерской программе

Организации, желающие принять участие в этой программе, могут подать заявку на сайте OpenAI, указав тип и объем данных, которые они могут предоставить: через архив с открытым исходным кодом, который идеально подходит для наборов данных для обучения языковой модели, но является общедоступным, или в виде частных данных для организаций, желающих сохранить конфиденциальность данных. OpenAI не интересуют данные, содержащие личную или конфиденциальную информацию.

Недавно OpenAI представила более мощную и экономичную версию своей языковой модели, доступную через API.