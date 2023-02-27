Создатели ChatGPT предупредили об угрозе универсального искусственного интеллекта для человечества

Они отметили, что их миссия — сделать так, чтобы общий или универсальный искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству. Если такой будет успешно создан, эта технология может помочь нам улучшить цивилизацию за счёт увеличения изобилия, ускорения мировой экономики и помощи в открытии новых научных знаний.

С другой стороны, общий ИИ также сопряжён с серьёзным риском неправильного использования, катастроф и социальных потрясений. Поэтому общество и разработчики должны выяснить, как развивать искусственный интеллект правильно.

В OpenAI считают, что лучший способ развивать ИИ — постепенно переходить к его использованию. Кроме того, для разработчиков очень важна обратная связь. «По мере того, как наши системы приближаются к общему искусственному интеллекту, мы становимся всё более осторожными при создании и развёртывании наших моделей», — отметили разработчики.