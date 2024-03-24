Создатели ChatGPT решили покорить Голливуд своим новым ИИ

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что на следующей неделе OpenAI планирует провести встречи в Лос-Анджелесе со «студиями, руководителями СМИ и агентствами по поиску талантов». Эти переговоры следуют за периодом голливудской шумихи, когда генеральный директор Сэм Альтман, как сообщается, посетил множество вечеринок во время оскаровских выходных.

OpenAI по-прежнему хранит молчание о специфике своей стратегии. Когда его спросили, представитель компании предложил расплывчатое заявление о «совместном развертывании» и «постоянном диалоге с художниками и творческими людьми». В то время как OpenAI, похоже, стремится к диалогу, голливудские творческие работники могут быть менее воодушевлены. Потенциал ИИ заменить сценаристов, актеров и художников по спецэффектам подогрел тревогу в индустрии, сыграв ключевую роль в прошлогодних переговорах о забастовке сценаристов. Еще больше замутняет ситуацию тот факт, что Sora от OpenAI даже не была запущена публично.