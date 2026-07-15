Создатели ChatGPT выпустят ИИ-устройство. И это будет колонка

По данным Bloomberg, устройство внешне напомнит обычную колонку, но внутри это будет «нечто принципиально иное». Фишкой будет не звук, а «личность». Разработчики хотят, чтобы «гаджет вёл себя как живой помощник». То есть не просто отвечал на вопросы, а сам предугадывал, что может понадобиться пользователю в данный момент.

Колонка также сможет управлять умным домом, проигрывать музыку, отвечать на сообщения и решать «любые задачи, доступные ChatGPT». А ещё она якобы будет подвижной, механическая конструкция позволит ей поворачиваться и двигаться. Устройство получит встроенную камеру для распознавания обстановки и датчики, чтобы понимать контекст.

Аккумулятор будет. Поэтому колонку без проблем можно будет брать с собой из комнаты в комнату.

OpenAI планирует выпустить пять разных устройств, и эта колонка станет первой. Релиз запланирован на 2027 год.