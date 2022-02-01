Создатели FineReader попросили убрать их программы из реестра российского ПО

Как пишут СМИ, из реестра были удалены 17 программ. Среди них программа для распознавания текста Abbyy FineReader, ПО для потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture, сканер визиток Abbyy Business Card Reader, решение для создания снимков областей экрана Abbyy Screenshot Reader, ПО для создания мобильных приложений Abbyy Mobile OCR Engine и др.

В Abbyy подтвердили, что сами отправили заявки на удаление. «Мы исключили продукты, которые более не соответствуют требованиям реестра», — пояснили представители компании.

По информации источника, Abbyy передала права на продукты своим американским юрлицам. Это могло быть отчасти связано с политикой: все активы, которые находятся в России, имеют дисконт на мировом рынке. Перевод прав на продукты в американскую юрисдикцию повышает стоимость этих активов.