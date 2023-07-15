Создатели Instagram* готовят коммерческую модель ИИ с открытым исходным кодом

Изначально LLaMA была выпущена как небольшая фундаментальная модель для исследователей и ученых, но теперь Meta* готова предложить коммерческую версию, которая позволит разработчикам и компаниям создавать приложения, использующие эту LLM.

Благодаря различным размерам параметров - от 7 до 65 миллиардов - LLaMA предлагает ряд возможностей для «адаптации и расширения возможностей ИИ». Стоит отметить, что сопоставимая с ней большая языковая модель GPT-3.5 от OpenAI имеет подтвержденные 175 млрд параметров, а точное число параметров GPT-4 не раскрывается, но, по оценкам, превышает 1 трлн.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена