Создатели российской вакцины от коронавируса рассказали, кого она может не защитить

О вакцине Гинцбург беседовал с телеканалом «Россия-1». Во-первых, он заявил, что большая часть москвичей, которые заразились коронавирусом, несмотря на вакцинацию, получили плацебо. Таких было 273 человека из более чем 20 тысяч.

Во-вторых, Гинцбург сообщил, что вакцинация от коронавируса может не помочь, если у человека есть проблемы с иммунитетом или он испытал стресс во время прививки. «Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует», — добавил глава Центра им. Гамалеи. Если дело в стрессе, то вакцинацию можно повторить.

Кроме того, Гинцбург поделился прогнозом, что к осени 2021 года могут быть привиты до 80% россиян.