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Создатели российской вакцины от коронавируса рассказали, кого она может не защитить
Иногда возможна повторная вакцинация
Глава Центра им. Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал, почему препарат может защитить не всех привившихся.
О вакцине Гинцбург беседовал с телеканалом «Россия-1». Во-первых, он заявил, что большая часть москвичей, которые заразились коронавирусом, несмотря на вакцинацию, получили плацебо. Таких было 273 человека из более чем 20 тысяч.
Во-вторых, Гинцбург сообщил, что вакцинация от коронавируса может не помочь, если у человека есть проблемы с иммунитетом или он испытал стресс во время прививки. «Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует», — добавил глава Центра им. Гамалеи. Если дело в стрессе, то вакцинацию можно повторить.
Кроме того, Гинцбург поделился прогнозом, что к осени 2021 года могут быть привиты до 80% россиян.