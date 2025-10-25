Создатели скандального NFT-проекта Bored Ape Yacht Club запустят метавселенную

Otherside — это виртуальный мир, где пользователи смогут «исследовать разные локации, создавать свои пространства и общаться с другими игроками». Проект, по данным СМИ, чем-то напоминает Roblox или Fortnite, но с элементами блокчейна. Участники смогут использовать NFT-аватары и другие цифровые предметы, однако для входа NFT не требуется — достаточно обычной регистрации через почту.

Yuga Labs хочет, чтобы Otherside стала «платформой для творчества», где люди «смогут зарабатывать, продавая свои цифровые объекты». При этом пользователи, не интересующиеся криптовалютой, смогут «просто играть и общаться».

На старте будет несколько локаций, а также игры, созданные сообществом — например, шутер и что-то в зомби-сеттинге.

Ранее инициированный инвесторами судебный процесс против Yuga Labs, и ряда мировых знаменитостей, подошел к концу. Хоть истцы и обвиняли ответчиков в продаже и продвижении незарегистрированных ценных бумаг, суд обвинения отверг.