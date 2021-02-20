Создатели Steam не захотели помогать Apple в войне с Epic Games

Сообщается, что Apple хотела получить от Valve данные о годовых финансовых показателях Steam и другие сведения. Некоторыми из них Valve даже не владела.

Valve отказалась предоставлять эту информацию. По словам компании, запрос был слишком обширным и потребовал раскрытия конфиденциальной информации. Также в Valve выразили сомнение, что Apple действительно нужны все эти данные. Эти сведения вряд ли могли быть значимы в деле против Epic Games. Ведь последнее не связано с рынком цифровой дистрибуции для ПК. Напомним, Apple и Epic Games конфликтуют из-за удаления Fortnite из App Store.

Тем не менее, окончательное решение по раскрытию информации вынесет суд.