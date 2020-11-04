Создатели Telegram выплатят более $620 тысяч американской компании

Эта сумма пойдёт на возмещение судебных издержек Lantah LLC и компенсацию. Только $618 240 из этих денег стартап потратит на возмещение гонораров адвоката. Однако эта не вся сумма, которую требовала американская компания. Суд удовлетворил её требования лишь частично.

Lantah LLC занимается созданием торговой площадки на блокчейне. В 2018 году Telegram подал на неё в суд за то, что компания незаконно использует товарный знак GRAM. Мессенджер собирался выпускать криптовалюту под этим именем. В Lantah LLC, впрочем, заявили, что начали регистрировать этот знак ещё до того, как узнали о планах Telegram.

Напомним, что команда мессенджера отказалась от проекта с криптовалютой.