Наука и технологии
Сегодня 21:07
Создатели TikTok отказались от выпуска собственных смартфонов
Сосредоточатся на другом
В 2019 году создатели популярного приложения TikTok заявили о намерении выпускать собственные смартфоны. Для этого китайская компания ByteDance стала сотрудничать со Smartisan Technology. Теперь же стало известно, что больше никаких смартфонов от владельцев TikTok не выйдет.
Ранее ByteDance получила патенты и часть сотрудников Smartisan. Как пишут китайские СМИ, китайская компания отказалась от бизнеса по разработке мобильных телефонов 13 января. ByteDance заявила, что команда разработчиков Smartisan теперь входит в подразделение компании по созданию образовательного оборудования.
Отмечается, что для такого решения ByteDance было несколько причин. Одна из них — китайская компания поняла, что популярность и продажи смартфонов Smartisan низки. Отчасти это объясняется тем, что устройства продаются только в интернете.