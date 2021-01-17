Создатели TikTok отказались от выпуска собственных смартфонов

Ранее ByteDance получила патенты и часть сотрудников Smartisan. Как пишут китайские СМИ, китайская компания отказалась от бизнеса по разработке мобильных телефонов 13 января. ByteDance заявила, что команда разработчиков Smartisan теперь входит в подразделение компании по созданию образовательного оборудования.

Отмечается, что для такого решения ByteDance было несколько причин. Одна из них — китайская компания поняла, что популярность и продажи смартфонов Smartisan низки. Отчасти это объясняется тем, что устройства продаются только в интернете.