Создатели языка программирования Rust хотят запретить приносить оружие на конференции

Предложения Rust Foundation вызвали широкое возмущение среди пользователей языка Rust, которые считают новую политику чрезмерно бюрократической и ограничительной.

Новые правила включают ограничения на использование названия и логотипа Rust для товаров или продвижения продуктов без явного разрешения. Использование названия Rust в заголовках статей, книг и учебников разрешено при условии явного заявления о том, что проект Rust и Rust Foundation не участвуют в создании или рецензировании контента. Кроме того, использование логотипа Rust для персонализации в корпоративных социальных сетях запрещено, и любые изменения логотипа, кроме масштабирования, также запрещены.

В проекте также указано, что на конференциях и мероприятиях, связанных с языком Rust и другими продуктами организации, должно быть запрещено огнестрельное оружие.