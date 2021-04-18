Создателя AliExpress лишат бизнеса после конфликта с правительством Китая

Отказ Джека Ма от своей доли в Ant Group — один из способов компании ослабить давление со стороны финансовых регуляторов Китая.

Представители Народного банка КНР и Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности уже провели переговоры с Ant Group и Ма. На них обсудили и выход предпринимателя из бизнеса.

Китайские регуляторы дали понять, что Джек Ма не сможет продать свою долю близкому к Ant Group физическому или юридическому лицу. Бизнесмену придётся полностью выйти из капитала компании.

Напомним, к конце декабря китайские власти начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компанию в итоге оштрафовали на $2,8 млрд — это рекордная сумма штрафа за всю историю Китая.