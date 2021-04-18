Наука и технологии
Сегодня в 17:07
Создателя AliExpress лишат бизнеса после конфликта с правительством Китая
Тёмные времена для Джека Ма продолжаются
СМИ узнали, что финансовые регуляторы Китая хотят заставить Джека Ма выйти из компании Ant Group, управляющей цифровой платёжной платформой Alipay. Ма известен как создатель группы компаний, в которую входит AliExpress.
Отказ Джека Ма от своей доли в Ant Group — один из способов компании ослабить давление со стороны финансовых регуляторов Китая.
Представители Народного банка КНР и Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности уже провели переговоры с Ant Group и Ма. На них обсудили и выход предпринимателя из бизнеса.
Китайские регуляторы дали понять, что Джек Ма не сможет продать свою долю близкому к Ant Group физическому или юридическому лицу. Бизнесмену придётся полностью выйти из капитала компании.
Напомним, к конце декабря китайские власти начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компанию в итоге оштрафовали на $2,8 млрд — это рекордная сумма штрафа за всю историю Китая.