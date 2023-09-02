Создавшая наушники с солнечными батареями компания добралась до колонок

Колонка Malibu оснащена двумя 2,5-дюймовыми динамиками. Кроме того, в ней используется PowerFoyle - материал, собирающий солнечную энергию, что повышает возможности солнечной зарядки.

Urbanista планирует предложить два режима прослушивания Malibu: обычный режим и более энергоэффективный режим, который позволяет увеличить время воспроизведения в два раза. Солнечная зарядка позволяет продлить срок службы аккумулятора примерно на 50% в солнечный день. Данные о солнечной зарядке колонки можно отслеживать через приложение Urbanista.

Колонка Malibu, розничная цена которой составляет 149 долларов, имеет съемную батарею. Устройство также имеет класс пыле- и влагозащищенности IP67.