Наука и технологии
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Создавшая пентакамеру Nokia компания оставила попытки сделать революцию в камерах смартфонов
Ушла в автомобильную индустрию
В смартфоне Nokia 9 PureView, представленном в прошлом году, была реализована довольно странная система из пяти камер. Этим устройство выделялось на фоне других, хотя и нельзя сказать, что фотовозможности у аппарата были впечатляющими. Теперь стало известно, что создавшая пентакамеру Nokia компания оставила попытки сделать революцию в камерах смартфонов.
Речь идёт о компании под названием Light. Она заявила, что покидает индустрию смартфонов. А это значит, что мы не увидим подобные Nokia 9 PureView странные системы камер в других мобильных телефонах.
Сообщается, что Light вместо смартфонов сосредоточится на автомобильной индустрии. Компания хочет добиться того, чтобы набирающие популярность самоуправляемые автомобили научились «видеть как люди».