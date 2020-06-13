Создавшая пентакамеру Nokia компания оставила попытки сделать революцию в камерах смартфонов

Речь идёт о компании под названием Light. Она заявила, что покидает индустрию смартфонов. А это значит, что мы не увидим подобные Nokia 9 PureView странные системы камер в других мобильных телефонах.

Сообщается, что Light вместо смартфонов сосредоточится на автомобильной индустрии. Компания хочет добиться того, чтобы набирающие популярность самоуправляемые автомобили научились «видеть как люди».