Создавшая «роботов-паркуристов» Anybotics привлекла $60 млн

Опубликовано 15 декабря 2024, 14:151 мин.
Создавшая «роботов-паркуристов» Anybotics привлекла $60 млнДля расширения производства автономных роботов в США
Швейцарская робототехническая компания Anybotics привлекла еще 60 миллионов долларов, доведя общий объем недавнего финансирования до 110 миллионов долларов. Это произошло спустя 18 месяцев после того, как компания впервые привлекла 50 миллионов долларов.
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Anybotics, основанная в 2016 году, разработала робота Anymal, четвероногого автономного «инспекционного» инструмента, предназначенного для промышленного использования, настолько предназначенного, что он даже может «паркурить», хоть и не так резко. Робот оснащен датчиками и камерами для мониторинга оборудования, обнаружения утечек газа и отслеживания аномалий в таких отраслях, как нефтяная, газовая, горнодобывающая и энергетическая.
Компания развернула около 200 роботов по всему миру и отмечает высокий спрос, особенно со стороны крупных клиентов, которые развертывают парки роботов Anymal на нескольких объектах. Недавнее финансирование компании будет способствовать ее расширению в США, где она открыла новый офис в Сан-Франциско.