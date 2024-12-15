Создавшая «роботов-паркуристов» Anybotics привлекла $60 млн

Anybotics, основанная в 2016 году, разработала робота Anymal, четвероногого автономного «инспекционного» инструмента, предназначенного для промышленного использования, настолько предназначенного, что он даже может «паркурить», хоть и не так резко. Робот оснащен датчиками и камерами для мониторинга оборудования, обнаружения утечек газа и отслеживания аномалий в таких отраслях, как нефтяная, газовая, горнодобывающая и энергетическая.

Компания развернула около 200 роботов по всему миру и отмечает высокий спрос, особенно со стороны крупных клиентов, которые развертывают парки роботов Anymal на нескольких объектах. Недавнее финансирование компании будет способствовать ее расширению в США, где она открыла новый офис в Сан-Франциско.