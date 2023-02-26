Создавший ГМ-детей китайский учёный пообещал новое лекарство

В прошлом году отец девятилетнего мальчика с мышечной дистрофией связался со скандальным биофизиком и спросил, может ли тот помочь разработать лекарство для лечения этой болезни. Подумав, Цзянькуй ответил, что технически он «способен вылечить болезнь».

Учёный создал независимую лабораторию в Пекине, занимающуюся разработкой методов лечения редких генетических заболеваний, таких как мышечная дистрофия Дюшенна. Цзянькуй утверждает, что лекарство будет готово уже через два года. Однако вокруг плана учёного возникла полемика. Многие считают, что его заявления «амбициозны» и достичь такой цели «невозможно».