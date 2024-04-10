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Наука и технологии
Опубликовано 10 апреля 2024, 00:00
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SpaceX анонсировала очередные лётные испытания Starship на начало мая

И много амбициозных планов
Космическая компания SpaceX опубликовала презентацию с планами касательно четвёртых лётных испытаний тяжёлой транспортной системы Starship.
SpaceX анонсировала очередные лётные испытания Starship на начало мая

© Jenny Hautmann / Wikimedia Commons

Как сказано в презентации, компания намерена провести четвёртые лётные испытания в начале мая текущего года. В ходе испытаний, как запланировано, вторая ступень ракеты совершит управляемую вертикальную посадку на поверхность воды. Первая ступень Starship должна быть приземлена на «виртуальную платформу» в Мексиканском заливе.

Кроме того, в планах SpaceX строительство ещё шести Starship. На данный момент компания имеет три пары верхних и нижних ступеней ракеты. Также планируется, что инженеры SpaceX смогут увеличить грузоподъёмность и уменьшить стоимость разработки и производства систем Starship.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#SpaceX
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#космос
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#технологии
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#ракета