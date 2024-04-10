SpaceX анонсировала очередные лётные испытания Starship на начало мая

Как сказано в презентации, компания намерена провести четвёртые лётные испытания в начале мая текущего года. В ходе испытаний, как запланировано, вторая ступень ракеты совершит управляемую вертикальную посадку на поверхность воды. Первая ступень Starship должна быть приземлена на «виртуальную платформу» в Мексиканском заливе.

Кроме того, в планах SpaceX строительство ещё шести Starship. На данный момент компания имеет три пары верхних и нижних ступеней ракеты. Также планируется, что инженеры SpaceX смогут увеличить грузоподъёмность и уменьшить стоимость разработки и производства систем Starship.