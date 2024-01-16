SpaceX более 24000 раз выполнил манёвры-уклонения спутниками Starlink за полгода

В период с июня по ноябрь 2023 года спутники Starlink проявили большую активность, уклоняясь от потенциальных столкновений с космическим мусором и другими аппаратами. Это число немного меньше, чем за предыдущие полгода, когда было зафиксировано 25299 манёвров, несмотря на рост числа спутников примерно на 1000.

SpaceX подчёркивает, что их стандарты безопасности гораздо выше, чем у большинства других операторов, выполняющих манёвры лишь при вероятности столкновения 1 к 10000, в то время как у SpaceX этот показатель составляет 1 к 100000.