Опубликовано 09 июня 2024, 21:45
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SpaceX будет строить крупнейшую в мире ракету — Starship — по одной в деньДля этого открыта фабрика Starfactory
SpaceX поднимает производство Starship на новую высоту, запустив Starfactory — модернизированный за 100 миллионов долларов завод Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Ожидается, что завод площадью около 1 тыс квадратных километров будет введен в эксплуатацию этим летом и поможет SpaceX достичь амбициозной цели — производить по одному Starship в день.
Строительство Starfactory началось в феврале, и этот объект должен значительно расширить производственные возможности SpaceX. «Когда вы заходите на эту фабрику, это действительно вдохновляет», — сказала Кейт Тайс, менеджер по проектированию систем качества SpaceX, во время недавней прямой трансляции. Она подчеркнула, что Starfactory проложит путь к массовому производству Starship версии 2, который отличается повышенной надежностью, большим объемом топлива и улучшенной аэродинамикой.
Менеджер по производству конструкций Falcon компании SpaceX Джесси Андерсон подтвердил, что несколько Staship и сверхтяжелых ускорителей уже находятся в производстве, и еще больше единиц сойдут с конвейера в ближайшее время.