Строительство Starfactory началось в феврале, и этот объект должен значительно расширить производственные возможности SpaceX. «Когда вы заходите на эту фабрику, это действительно вдохновляет», — сказала Кейт Тайс, менеджер по проектированию систем качества SpaceX, во время недавней прямой трансляции. Она подчеркнула, что Starfactory проложит путь к массовому производству Starship версии 2, который отличается повышенной надежностью, большим объемом топлива и улучшенной аэродинамикой.

Менеджер по производству конструкций Falcon компании SpaceX Джесси Андерсон подтвердил, что несколько Staship и сверхтяжелых ускорителей уже находятся в производстве, и еще больше единиц сойдут с конвейера в ближайшее время.