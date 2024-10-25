SpaceX для шестого полёта Starship использует новейший ускоритель Super Heavy B13

Super Heavy B13 установлен на стартовом столе. Сейчас проводятся заключительные этапы подготовки — установка плит теплозащиты. Все предварительные тесты завершились успешно.

Дата шестого испытательного полёта пока неизвестна и вряди ли её раскроют в ближайшее время. Но публикация SpaceX говорит о скором проведении полёта, во время которого инженерам будет необходимо как минимум повторить успех пятого полёта.