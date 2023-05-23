Наука и технологии
08:03, 23 мая 2023
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SpaceX доставила команду космических туристов на орбиту

Под руководством женщины-астронавта из NASA

Ракета Falcon 9 от SpaceX успешно доставила в космос частный экипаж в рамках второй миссии космической компании Axiom Space на МКС.

Космический корабль Dragon пришвартовался к станции в понедельник утром, доставив на орбиту командира Пегги Уитсон, бывшего астронавта NASA. Вместе с ней на станцию отправились богатый инвестор и два туриста из Саудовской Аравии.

Через несколько часов после стыковки, экипаж открыл люк, а уже присутствующие на борту обитатели станции приветствовали новоприбывших.

Отметим, что данная миссия стала первой, в которой женщина командует частным экипажем. Более того, одна из туристок Райяна Барнави стала первой саудовской женщиной, побывавшей в космосе.

Напомним, что это уже второй раз, когда Axiom Space сотрудничает со SpaceX для отправки туристов на МКС. Приблизительно год назад компания уже доставила на МКС первый полностью частный экипаж.

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