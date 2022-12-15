SpaceX готовится подключать смартфоны пользователей напрямую к спутникам Starlink

Раньше это была не более чем теория. Но с выходом Starlink V2 такой функционал станет не только реальным, но и общедоступным. Сейчас для соединения смартфонов со спутниками требуется множество промежуточного оборудования.

Об этих намерениях Илон Маск рассказывал ещё летом. Тогда он заявил, что новая версия Starlink позволит обеспечить устойчивую и достаточно быструю интернет-связь. Голосовая связь, обмен сообщениями и базовый просмотр web-страниц должны будут предоставляться с теоретической скоростью загрузки 3 Мбит/с и 4,4 Мбит/с для исходящего канала. Пиковые значения могут достигать 7,2 и 18,3 Мбит/с.