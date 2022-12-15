Наука и технологии
20:00, 15 декабря 2022
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SpaceX готовится подключать смартфоны пользователей напрямую к спутникам Starlink

Компания подала необходимые документы на рассмотрение

Компания Илона Маска SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на получение необходимых разрешений для установки на спутники системы Starlink необходимого оборудования для связи космических аппаратов со смартфонами напрямую.

SpaceX готовится подключать смартфоны пользователей напрямую к спутникам Starlink

Фото: Bibulten.com

Раньше это была не более чем теория. Но с выходом Starlink V2 такой функционал станет не только реальным, но и общедоступным. Сейчас для соединения смартфонов со спутниками требуется множество промежуточного оборудования.

Об этих намерениях Илон Маск рассказывал ещё летом. Тогда он заявил, что новая версия Starlink позволит обеспечить устойчивую и достаточно быструю интернет-связь. Голосовая связь, обмен сообщениями и базовый просмотр web-страниц должны будут предоставляться с теоретической скоростью загрузки 3 Мбит/с и 4,4 Мбит/с для исходящего канала. Пиковые значения могут достигать 7,2 и 18,3 Мбит/с.

Источник:Cnet
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