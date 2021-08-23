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SpaceX Илона Маска разработала новое поколение спутников космического интернета Starlink

И предложила два сценария их работы
Внезапно, в сети появилась информация о свежей разработке SpaceX. Компания Илона Маска, как оказалось, работает над вторым поколением спутников для системы космического интернета Starlink.
SpaceX Илона Маска разработала новое поколение спутников космического интернета Starlink

Соответствующие документы американская компания подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC), сообщает Advanced Television. Отличительной особенностью второго поколения спутников должно стать их более плотное размещение относительно друг друга.

При этом в описании заявки приводится два сценария реализации свежего проекта. Согласно первому, на околоземной орбите будет размещено 29 988 спутников, развёрнутых на девяти различных высотах — от 340 до 614 километров.

Второе вариант предусматривает использование 29 996 спутников на 12 различных высотах и 12 наклонах орбиты.

В первом случае спутники будут запущены с помощью космического корабля Starship, а во втором — при участии Falcon 9.

Что интересно, ни один из сценариев не предусматривает получение доступа к новым частотам.