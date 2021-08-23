SpaceX Илона Маска разработала новое поколение спутников космического интернета Starlink

Соответствующие документы американская компания подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC), сообщает Advanced Television. Отличительной особенностью второго поколения спутников должно стать их более плотное размещение относительно друг друга.

При этом в описании заявки приводится два сценария реализации свежего проекта. Согласно первому, на околоземной орбите будет размещено 29 988 спутников, развёрнутых на девяти различных высотах — от 340 до 614 километров.

Второе вариант предусматривает использование 29 996 спутников на 12 различных высотах и 12 наклонах орбиты.

В первом случае спутники будут запущены с помощью космического корабля Starship, а во втором — при участии Falcon 9.

Что интересно, ни один из сценариев не предусматривает получение доступа к новым частотам.