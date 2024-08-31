Наука и технологии
Опубликовано 31 августа 2024, 13:30
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SpaceX может провести пятый полёт Starship к середине сентября

Но пока это предположения
Издание ArsTechnica сообщило, что пятый испытательный полёт сверхтяжёлой транспортной системы SpaceX Starship вряд ли состоится в конце августа, как ранее заявлял Илон Маск.
SpaceX может провести пятый полёт Starship к середине сентября

© SpaceX

По мнению обозревателя ArsTechnica Стивена Кларка, вероятнее всего, полёт будет осуществлён через две недели, то есть к середине сентября. Разумеется, это предположение, — официальной информации от SpaceX пока не поступало.

Кларк отметил, что о предполагаемых им сроках говорят подготовительные строительные работы, ведущиеся на стартовой площадке космодрома Starbase в Южном Техасе, откуда запускаются испытательные версии ракеты Starship.

Он также напомнил, что в ходе пятого полёта должна быть задействована система Mechazilla («Мехазилла») — металлические руки-манипуляторы, с помощью которых специалисты попытаются поймать первую ступень Starship — Super Heavy.

Источник:ArsTechnica
Автор:Андрей Кадуков
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