SpaceX может провести пятый полёт Starship к середине сентября

По мнению обозревателя ArsTechnica Стивена Кларка, вероятнее всего, полёт будет осуществлён через две недели, то есть к середине сентября. Разумеется, это предположение, — официальной информации от SpaceX пока не поступало.

Кларк отметил, что о предполагаемых им сроках говорят подготовительные строительные работы, ведущиеся на стартовой площадке космодрома Starbase в Южном Техасе, откуда запускаются испытательные версии ракеты Starship.

Он также напомнил, что в ходе пятого полёта должна быть задействована система Mechazilla («Мехазилла») — металлические руки-манипуляторы, с помощью которых специалисты попытаются поймать первую ступень Starship — Super Heavy.