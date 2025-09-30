SpaceX на 13 октября запланировала приводнение Starship в Мексиканском заливе

Ракета должна стартовать в 18:15 по местному времени с техасской базы Starship, или 14 октября в 02:15 мск.

Основная цель запуска — повторение успеха 10-го полёта в августе, когда ракета-носитель мягко приземлилась в Мексиканском заливе и Starship повторно запустила двигатель Raptor для вывода восьми макетов спутников Starlink.

В рамках 11-го полёта SpaceX планирует оценить улучшения для будущего восстановления прототипа. Планируется снять теплозащитные панели для проведения стресс-тестов при возвращении в атмосферу, а сам корабль будет намеренно затоплен в Индийском океане. Также будет проведена операция по намеренному «мягкому» приводнению ракеты в Мексиканском заливе.