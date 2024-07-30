SpaceX начала готовить Starship к пятому полёту

Как сообщает портал Space.com, 26 июля в Бока-Чика, Южный Техас, SpaceX провела статические огневые испытания двигателей ракеты-носителя системы Starship Super Heavy.

Дата старта держится в секрете. Однако, по слухам, полёт может состояться «в ближайшую пятницу».

Также появилась информация, что SpaceX готовится к переносу посадки Starship из Мексиканского залива на баржу у побережья Австралии; произойти это может уже во время шестого полёта. В ходе пятого полёта Starship вернётся в Индийский океан.