Наука и технологии
Опубликовано 30 июля 2024, 22:30
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SpaceX начала готовить Starship к пятому полёту

В будущем посадки могут перенести к Австралии
Компания SpaceX готовится к пятому испытательному запуску сверхтяжёлой транспортной системы Starship, которая должна состояться в начале августа.
SpaceX начала готовить Starship к пятому полёту

© SpaceX

Как сообщает портал Space.com, 26 июля в Бока-Чика, Южный Техас, SpaceX провела статические огневые испытания двигателей ракеты-носителя системы Starship Super Heavy.

Дата старта держится в секрете. Однако, по слухам, полёт может состояться «в ближайшую пятницу».

Также появилась информация, что SpaceX готовится к переносу посадки Starship из Мексиканского залива на баржу у побережья Австралии; произойти это может уже во время шестого полёта. В ходе пятого полёта Starship вернётся в Индийский океан.

Источник:Space.com
Автор:Андрей Кадуков
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