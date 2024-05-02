SpaceX начала собирать заявки желающих полететь на Марс и МКС

Детали о стоимости полетов пока не раскрыты. Известно, что за место на борту Dragon Capsule NASA ранее выплатило SpaceX около $55 млн.

В свете конкуренции с такими компаниями, как Blue Origin и Virgin Galactic, которые предлагают более доступные цены, SpaceX может столкнуться с необходимостью пересмотра своих тарифов.