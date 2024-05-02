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Наука и технологии
Опубликовано 02 мая 2024, 07:35
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SpaceX начала собирать заявки желающих полететь на Марс и МКС

Главная интрига — цена
Компания SpaceX начала прием заявок от всех желающих испытать себя в роли космического туриста.
SpaceX начала собирать заявки желающих полететь на Марс и МКС
© Ferra

Организация предложила несколько направлений для туристических полетов, включая путешествия на МКС, Луну и Марс.

Основным транспортным средством для коммерческих полетов на орбиту и к МКС выступит космический челнок Dragon Capsule, который будет запускаться ракетой-носителем Falcon 9.

SpaceX начала собирать заявки желающих полететь на Марс и МКС
© SpaceX

Полеты к более далеким космическим объектам, таким как Луна и Марс, планируется осуществлять на космическом корабле Starship.

Продолжительность тура на околоземную орбиту варьируется от трех до шести дней, а путешествие на МКС займет 10 дней. В каждом полете может принять участие до 12 туристов.

SpaceX начала собирать заявки желающих полететь на Марс и МКС
© SpaceX

Детали о стоимости полетов пока не раскрыты. Известно, что за место на борту Dragon Capsule NASA ранее выплатило SpaceX около $55 млн.

В свете конкуренции с такими компаниями, как Blue Origin и Virgin Galactic, которые предлагают более доступные цены, SpaceX может столкнуться с необходимостью пересмотра своих тарифов.

Источник:SpaceX
Автор:Булат Кармак
Теги:
#космос
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#SpaceX