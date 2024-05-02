SpaceX начала собирать заявки желающих полететь на Марс и МКС

SpaceX начала собирать заявки желающих полететь на Марс и МКСГлавная интрига — цена
Организация предложила несколько направлений для туристических полетов, включая путешествия на МКС, Луну и Марс.
Основным транспортным средством для коммерческих полетов на орбиту и к МКС выступит космический челнок Dragon Capsule, который будет запускаться ракетой-носителем Falcon 9.
Полеты к более далеким космическим объектам, таким как Луна и Марс, планируется осуществлять на космическом корабле Starship.
Продолжительность тура на околоземную орбиту варьируется от трех до шести дней, а путешествие на МКС займет 10 дней. В каждом полете может принять участие до 12 туристов.
Детали о стоимости полетов пока не раскрыты. Известно, что за место на борту Dragon Capsule NASA ранее выплатило SpaceX около $55 млн.
В свете конкуренции с такими компаниями, как Blue Origin и Virgin Galactic, которые предлагают более доступные цены, SpaceX может столкнуться с необходимостью пересмотра своих тарифов.