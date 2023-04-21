SpaceX намеренно уничтожила ракету Starship в воздухе из-за неполадок двигателей и потери высоты

Оказалось, что во время испытаний первой ступени-ускорителя Super Heavy, у неё не сработали 3 из 33 двигателей, а в дальнейшем их число достигло шести. В итоге Starship успела достичь высоты 39 км, прежде чем начать неконтролируемую вибрацию и разрушиться на высоте 38 км.

Несмотря на произошедшее, испытание нельзя назвать полной неудачей, так как основными задачами были старт, отделение ступени и полёт прототипа корабля Ship 24 по суборбитальной траектории до высоты 235 км.

К тому же глава SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что будет считать испытания успешными, если Starship сумеет подняться в воздух.