SpaceX намеренно уничтожила ракету Starship в воздухе из-за неполадок двигателей и потери высоты

08:17, 21 апреля 2023
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SpaceX намеренно уничтожила ракету Starship в воздухе из-за неполадок двигателей и потери высотыНовые подробности вчерашней катастрофы
Компания SpaceX сообщила о преднамеренном уничтожении ракеты Starship из-за проблем с двигателями и потери высоты.
Оказалось, что во время испытаний первой ступени-ускорителя Super Heavy, у неё не сработали 3 из 33 двигателей, а в дальнейшем их число достигло шести. В итоге Starship успела достичь высоты 39 км, прежде чем начать неконтролируемую вибрацию и разрушиться на высоте 38 км.
Несмотря на произошедшее, испытание нельзя назвать полной неудачей, так как основными задачами были старт, отделение ступени и полёт прототипа корабля Ship 24 по суборбитальной траектории до высоты 235 км.
К тому же глава SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что будет считать испытания успешными, если Starship сумеет подняться в воздух.