SpaceX назвали главным бенефициаром от вложений в космическую отрасль в США

Кроме того, «венчурные инвестиции в космическую экономику значительно выросли», достигнув почти $339 млрд с 2009 года. Недавние инвестиции в 99 компаний составили $9,5 млрд.

Управляющий партнёр компании Space Capital Чад Андерсон сообщил, что реальная сила космической экономики заключается не только в запуске ракет и спутников, но и в использовании космической инфраструктуры для решения проблем на Земле. Таким образом, прогнозируется дальнейший рост и развитие космической экономики в ближайшие годы.

В отрасль вкладываются разные инвесторы и многие крупные компании соревнуются за право получать заказы от NASA и Пентагона. Однако, как заявляют в своём отчёте аналитики, от роста космической отрасли «выиграет одна компания — SpaceX Илона Маска», которая стала доминировать как в области запусков ракет, так и в области спутникового интернета.

По мнению издания Quartz, ссылающегося на отчёт Novaspace, успех SpaceX отчасти связан со статусом Маска как «первого приятеля» избранного президента Дональда Трампа, который назначил Маска руководителем своего нового департамента и консультативной группы.