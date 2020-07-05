SpaceX обогнала Россию по числу запусков за 2020 год

Так, сообщается, что еще в прошлом месяце компания запустила ракету Falcon 9, благодаря чему удалось транспортировать на околоземную орбиту спутник Global Positioning System третьего поколения весом в 3,7 тонн, что, к слову стало 11 запуском SpaceX в 2020 году. В то же время, Япония, Россия и Европа достигли показателя в 11 запусков лишь вместе взятые.

Более того, предполагается, что уже в рамках текущего года космическая компания Илона Маска сможет обновить собственных рекорд по количеству запусков.