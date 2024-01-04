SpaceX обвинили в подавлении инакомыслия: критика Маска привела к увольнению

Суть дела заключается в открытом письме, написанном уволенными сотрудниками в середине 2022 года. Выражая обеспокоенность «пагубным поведением Маска в Twitter», в частности его грубыми шутками, в письме содержался призыв к руководству SpaceX взять на себя ответственность и осудить подобные действия.

Вместо того чтобы наладить открытый диалог, SpaceX, как утверждается, ответила быстрым возмездием. Президент Гвинн Шотвелл, как сообщается, объявил сотрудникам выговор и потребовал прекратить распространение письма. В течение одного дня были уволены пять сотрудников, а в последующие месяцы — еще трое.

Теперь NLRB обвиняет SpaceX в недобросовестной трудовой практике, нарушив право сотрудников «заниматься защищенной согласованной деятельностью на работе». В жалобе подробно изложены утверждения о допросах и слежке.

«В SpaceX ракеты могут быть многоразовыми, но к людям, которые их создают, относятся как к расходному материалу», — заметила Пейдж Холланд-Тилен, одна из уволенных сотрудниц, в беседе с The New York Times. «Я надеюсь, что эти обвинения заставят SpaceX и ее руководство понести ответственность».

Дело назначено к административному слушанию на март, но досудебное урегулирование остается возможным.