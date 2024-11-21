SpaceX объяснила отказ от попытки захвата Starship посадочной башней

Согласно официальному сообщению на сайте SpaceX, на этапе возвращения корабля Starship на Землю «автоматизированные проверки критически важных компонентов и оборудования на стартовой и приёмной башнях привели к прерыванию попытки приёма». Из-за этого ранее запланированная попытка захвата корабля на базе Starbase в Техасе была отменена.

Отдельно SpaceX сообщила, что ловлю корабля манипулятором отменили ради экспериментов по термозащите, благодаря которым удалось собрать необходимые данные.

«Данные, собранные в ходе многочисленных экспериментов по термозащите, а также успешный полёт на дозвуковых скоростях при более агрессивном угле атаки, дают бесценную информацию о лётном оборудовании, работающем в условиях полёта, поскольку мы стремимся к возвращению корабля на Землю и его посадке. С данными и результатами лётных испытаний в качестве основной полезной нагрузки шестое лётное испытание Starship снова прошло успешно. Полученные уроки напрямую повысят надёжность всей системы Starship по мере того, как мы приближаемся к полному и быстрому повторному использованию», — сказано в блоге SpaceX.

Вместе с тем Илон Маск намекнул, что в ходе седьмого полёта ловить корабль также не планируется. Он отметил это в своём твите. «Успешная посадка Starship в океане! Мы совершим ещё одну посадку корабля в океане. Если всё пройдёт успешно, то SpaceX попытается поймать корабль с помощью башни», — написал Маск.