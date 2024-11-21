SpaceX объяснила отказ от попытки захвата Starship посадочной башней

SpaceX объяснила отказ от попытки захвата Starship посадочной башнейВ ходе седьмого полёта ловить корабль тоже не будут
Согласно официальному сообщению на сайте SpaceX, на этапе возвращения корабля Starship на Землю «автоматизированные проверки критически важных компонентов и оборудования на стартовой и приёмной башнях привели к прерыванию попытки приёма». Из-за этого ранее запланированная попытка захвата корабля на базе Starbase в Техасе была отменена.
Отдельно SpaceX сообщила, что ловлю корабля манипулятором отменили ради экспериментов по термозащите, благодаря которым удалось собрать необходимые данные.
«Данные, собранные в ходе многочисленных экспериментов по термозащите, а также успешный полёт на дозвуковых скоростях при более агрессивном угле атаки, дают бесценную информацию о лётном оборудовании, работающем в условиях полёта, поскольку мы стремимся к возвращению корабля на Землю и его посадке. С данными и результатами лётных испытаний в качестве основной полезной нагрузки шестое лётное испытание Starship снова прошло успешно. Полученные уроки напрямую повысят надёжность всей системы Starship по мере того, как мы приближаемся к полному и быстрому повторному использованию», — сказано в блоге SpaceX.
Вместе с тем Илон Маск намекнул, что в ходе седьмого полёта ловить корабль также не планируется. Он отметил это в своём твите. «Успешная посадка Starship в океане! Мы совершим ещё одну посадку корабля в океане. Если всё пройдёт успешно, то SpaceX попытается поймать корабль с помощью башни», — написал Маск.