SpaceX отложила запуск лунного аппарата из-за проблем с топливом

Компания сообщила, что причиной отсрочки стали «нестандартные температуры метана перед началом его подачи». Подробности не были предоставлены.

Уникальной особенностью миссии является тот факт, что аппарат Nova-C загружен кислородом и метаном прямо на стартовой площадке. SpaceX модифицировала как стартовую площадку, так и ракету для обеспечения подобной возможности. Это требует более тщательной координации во время обратного отсчета, чем у типичных запусков.

Несмотря на задержку, посадка устройства вблизи кратера Malapert A на южных полюсах луны все равно запланирована на 22 февраля. Последняя возможность для запуска до конца февраля — 16 февраля.