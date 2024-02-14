SpaceX отложила запуск лунного аппарата из-за проблем с топливом

Опубликовано 14 февраля 2024, 21:46
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SpaceX отложила запуск лунного аппарата из-за проблем с топливомЗа 90 минут до запуска
SpaceX перенесла запуск лунного аппарата Intuitive Machines из-за проблем с заправкой на стартовой площадке. Об этом было объявлено примерно за 90 минут до запланированного запуска 14 февраля в 12:57 по восточному времени. Запуск перенесли на 15 февраля в 1:05 по восточному времени.
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Компания сообщила, что причиной отсрочки стали «нестандартные температуры метана перед началом его подачи». Подробности не были предоставлены.
Уникальной особенностью миссии является тот факт, что аппарат Nova-C загружен кислородом и метаном прямо на стартовой площадке. SpaceX модифицировала как стартовую площадку, так и ракету для обеспечения подобной возможности. Это требует более тщательной координации во время обратного отсчета, чем у типичных запусков.
Несмотря на задержку, посадка устройства вблизи кратера Malapert A на южных полюсах луны все равно запланирована на 22 февраля. Последняя возможность для запуска до конца февраля — 16 февраля.