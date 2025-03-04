SpaceX отменила полёт восьмой полёт Starship из-за критического падения давления

Как отмечает портал SpaceNews, SpaceX работала над тем, чтобы ракета стартовала в 18:45 с испытательного полигона Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Во время обратного отсчёта SpaceX заявила, что видит проблему с разгонным блоком Super Heavy, которая может привести к остановке на отметке T-40 секунд.

Такая остановка действительно произошла, и хотя ведущие веб-трансляции запуска SpaceX заявили, что проблема с разгонным блоком, похоже, решена, возникла другая, «неуточнённая проблема» с разгонным блоком Starship. Спустя несколько минут обратный отсчёт возобновился, но через несколько секунд остановился и вернулся к отметке T-40 секунд.

После этого компания отменила запуск. «Отбой после сегодняшней попытки лётных испытаний. Команда Starship определяет следующую наилучшую возможность для полёта», — заявила компания в соцсети Х. Это может произойти уже 4 марта, отметила SpaceX в своей интернет-трансляции.

«Слишком много сомнений по поводу этого полёта, а потом у нас оказалось на 20 бар ниже стартового давления при наземном вращении. Лучше всего разгрузить, осмотреть обе ступени и повторить попытку через день или два», — написал Илон Маск.