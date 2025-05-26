SpaceX отметила 450-ю посадку ракеты Falcon 9

Это достижение отмечает стремление компании к революции космических путешествий. Кроме того, SpaceX заявила, что продолжает свою миссию расширения глобальной интернет-связи с помощью спутников Starlink.

Как отмечает портал Trends Newsline, успешная посадка Falcon 9 демонстрирует передовые инновации SpaceX и доказывает, что многоразовые ракеты становятся стандартной практикой в индустрии. Этот прогресс не только снижает затраты на космические полёты, но и способствует уменьшению отходов, соответствуя экологическим целям. SpaceX продолжает возглавлять индустрию космических технологий и стремится к дальнейшим инновациям.