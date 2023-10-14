SpaceX отправила к астероиду Психея одноимённый корабль NASA

Корабль Falcon Heavy стартовал из Космического центра НАСА им. Кеннеди в 10:19 по восточному времени, или в 19:19 по мск. Космический корабль Psyche отделился от верхней ступени Falcon Heavy спустя чуть более часа после старта, связь с ракетой была установлена около 20:00 по московскому времени.

Миссия «Психея» будет в течение 6 лет лететь порядка 3,5 млрд км к одноимённому астероиду, находящемуся в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, и будет находиться на орбите Психеи 26 месяцев. В пути корабль проведёт технологическую экспериментальную демонстрацию оптической связи в дальнем космосе. И если проект окажется успешным, это будет первый случай работы оптической связи за пределами системы Земля — Луна.