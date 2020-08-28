SpaceX отправит на Луну научно-исследовательский модуль

Что же до сроков запуска, которые и были обозначены в подписанном между компаниями контракте, то вероятнее всего, случиться событие должно уже в 2022 году. Стоимость услуг, предоставляемых SpaceX, была оценена в почти 76 млн долларов — соответствующий договор, как оказалось, был заключен еще в апреле текущего года.

Отметим, что по планам Masten Space Systems и NASA, посадочный модуль XL-1 должен будет доставить демонстрационные научные полезные нагрузки в южный полярный регион Луны.