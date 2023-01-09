SpaceX отправит на орбиту спутники компании-конкурента Starlink. Запуск можно будет посмотреть онлайн

Запуск намечен на вторник, 10 января 2023 года, в 7:45 утра по московскому времени. Посмотреть на происходящее можно будет онлайн на YouTube-канале SpaceX. В качестве стартовой площадки традиционно был выбран космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Сообщается, что OneWeb планирует запустить в общей сложности 650 спутников для обеспечения широкополосной связи. Отметим, что ранее компания активно сотрудничала с Роскосмосом в вопросах отправки спутников на орбиту.

Напомним, что ранее в Сети всплывала информация о том, что Starlink может стать публичной компанией уже в 2023 году. Это значит, что её акции смогут купить все желающие.