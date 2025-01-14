SpaceX перенесла седьмой запуск ракеты Starship

Перед переносом запуск ракеты был запланирован на понедельник. Однако после проведения «мокрой репетиции» в Техасе, где ракета была заправлена 11 миллионами фунтов метана и жидкого кислорода, SpaceX отметила, что ситуация с погодой требует дополнительного мониторинга. Репетиция прошла успешно, и ракета была подготовлена к запуску. Однако условия на месте старта оказались непригодными для выполнения операции.

Седьмой запуск Starship станет важным этапом в тестировании обновленной ракеты. Среди значительных улучшений — переработанная система тяги с новыми большими баками и усовершенствованные компьютеры для управления двигателями Raptor. Во время запуска SpaceX планирует провести испытание зажигания одного из этих двигателей в космосе, что является важным шагом к сертификации ракеты для орбитальных полетов.

Дополнительно, в рамках миссии ракета выполнит запуск спутников Starlink, а также проведет тесты с системой захвата первой ступени ракеты.