Наука и технологии
Опубликовано 14 января 2025, 12:00
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SpaceX перенесла седьмой запуск ракеты Starship

Запуск перенесен на 15 января 2025 года
SpaceX объявила о переносе седьмого запуска ракеты Starship, который теперь состоится 15 января 2025 года. Причины задержки не уточняются, но, по всей видимости, она связана с неблагоприятными погодными условиями, которые мешают проведению подготовки к запуску.
SpaceX перенесла седьмой запуск ракеты Starship

© Ferra.ru

Перед переносом запуск ракеты был запланирован на понедельник. Однако после проведения «мокрой репетиции» в Техасе, где ракета была заправлена 11 миллионами фунтов метана и жидкого кислорода, SpaceX отметила, что ситуация с погодой требует дополнительного мониторинга. Репетиция прошла успешно, и ракета была подготовлена к запуску. Однако условия на месте старта оказались непригодными для выполнения операции.

Седьмой запуск Starship станет важным этапом в тестировании обновленной ракеты. Среди значительных улучшений — переработанная система тяги с новыми большими баками и усовершенствованные компьютеры для управления двигателями Raptor. Во время запуска SpaceX планирует провести испытание зажигания одного из этих двигателей в космосе, что является важным шагом к сертификации ракеты для орбитальных полетов.

Дополнительно, в рамках миссии ракета выполнит запуск спутников Starlink, а также проведет тесты с системой захвата первой ступени ракеты.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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