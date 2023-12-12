SpaceX перенесла запуск секретного мини-шаттла Космических сил США из-за неполадок

Причиной очередной отмены стала ветреная погода на мысе Канаверал во Флориде. Дует слишком сильный боковой ветер, не позволяющий произвести безопасный запуск.

Изначально ракета должна была стартовать 11 декабря. Запуск перенесли на 12 декабря, а теперь — на вечер 13 декабря. «Отменён сегодняшний запуск Falcon Heavy из-за неполадок на земле; аппарат и полезная нагрузка остаются исправными. Команда готовится к следующему запуску миссии USSF-52, который состоится не ранее завтрашнего вечера», — сказано в сообщении.