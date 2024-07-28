SpaceX перенесёт миссии Crew Dagon на Западное побережье Атлантики из-за мусора

Причиной называют проблемы с копящимся при каждом очередном возвращении из космоса мусоре. И в отчётах SpaceX, и в заявлениях различных организаций неоднократно говорилось, что часто возникают проблемы со «стволами», в которых хранятся топливо и электропитание. Эти составляющие ступеней корабля неоднократно падали в различных районах от Австралии до Северной Каролины.

Одной из мер по устранению этой проблемы станет перенос приземления будущих космический кораблей после Crew-9, возможно, после Crew-10, на тихоокеанское побережье США. Тем более обломки замусоривают населённые районы, и для устранения проблемы необходимы кардинальные меры.