SpaceX перенесёт миссии Crew Dagon на Западное побережье Атлантики из-за мусора

Опубликовано 28 июля 2024, 04:30
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SpaceX перенесёт миссии Crew Dagon на Западное побережье Атлантики из-за мусораЭто прозвучало на пресс-конференции компании
SpaceX в ходе пресс-конференции объявила о планах перенести возвращение миссии Crew Dagon c Восточного на Западное побережье Атлантики.
© SpaceX
Причиной называют проблемы с копящимся при каждом очередном возвращении из космоса мусоре. И в отчётах SpaceX, и в заявлениях различных организаций неоднократно говорилось, что часто возникают проблемы со «стволами», в которых хранятся топливо и электропитание. Эти составляющие ступеней корабля неоднократно падали в различных районах от Австралии до Северной Каролины.
Одной из мер по устранению этой проблемы станет перенос приземления будущих космический кораблей после Crew-9, возможно, после Crew-10, на тихоокеанское побережье США. Тем более обломки замусоривают населённые районы, и для устранения проблемы необходимы кардинальные меры.